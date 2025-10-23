Жанр: екшън, трилър

Режисьори: Чад Стахелски и Дейвид Лийч

В ролите: Киану Рийвс, Микаел Никвист, Алфи Алън, Уилем Дефо, Дийн Уинтърс, Ейдриан Палики, Бриджит Мойнахан, Джон Легуизамо, Иън Макшейн и др.

След внезапната смърт на любимата му съпруга, Джон Уик получава последен дар от нея – куче на име Дейзи и бележка, съдържаща една единствена молба: да не забравя как да обича. Траурът на Джон е прекъснат, когато автомобилът му попада в полезрението на садистичния главорез Йосиф Тарасов. След като отказва да продаде колата си, Джон е посетен от Йосиф и момчетата му, които нахлуват в дома му, взимат ключовете за возилото и оставят собственика му в безсъзнание, а Дейзи – мъртъв. Без да съзнават обаче, те са събудили един от най-свирепите убийци, раждали се някога... Търсенето на откраднатия автомобил отвежда Джон до тайнствена и непозната за туристите част на Ню Йорк, овладяна от свръхсекретна престъпна общност, в която навремето самият той е бил най-лошият от всички. След като научава, че нападателят му е единственият син на негов бивш приятел и „колега” – безскрупулния шеф на руската мафия Виго Тарасов, Джон насочва всичките си сили и умения в една посока: отмъщение.

Когато се разчува, че легендарният убиец е по следите на сина му, Виго обявява щедра награда за онзи, който успее да го ликвидира. С истинска армия по петите си, Джон отново се превръща в безмилостната машина за убиване, всявала някога ужас в целия престъпен свят, и обявява открита война на Виго и армията му от наемници. Война, която може да доведе до гибелта и на двете враждуващи страни...