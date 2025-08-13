Големият взрив

Частният детектив Нед Круз (Антонио Бандерас) е нает, за да открие мистериозно изчезнала стриптийзьорка. Нещата обаче се объркват, след като всеки един от разпитаните, свързани със случая, намира смъртта си след срещата с детектива.

От оживените улици на Лос Анджелис до безкрайната пустош в Ню Мексико, Круз трябва да преодолее множество пречки, за да разплете пъзела. На пътя му се изправят брутален руски боксьор, трима полицаи от Ел Ей и красива съпруга на възрастен милиардер…