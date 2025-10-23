Хари Хафт

(„The Survivor“, САЩ, 2021 г.)

23 Октомври 2025

Жанр: драма, биографичен, спортен

Режисьор: Бари Левинсън

В ролите: Бен Фостър, Вики Крипс, Били Магнусен, Питър Сарсгаард, Дани Де Вито, Джон Легуизамо, Дар Зузовски, Саро Емирзе, Пол Бейтс, Соня Кълингфорд, Майкъл Еп и др.

 

Хари Хафт е боксьор, попаднал в лагера Аушвиц. За да оцелее, той е принуден да се боксира с други затворници в концентрационния лагер в жестоки гладиаторски битки. Ако спечели, получава храна и възможността да живее до следващия двубой. С това не могат да се похвалят 76 негови противници, намерили смъртта си в лагера.

 

Преследван от спомените си и от вината за смъртта на своите съкилийници, Хафт ще се постарае да използва уменията си на боксьор в зрелищни двубои срещу легенди като Роки Марсиано. Така той се опитва да намери стимул да живее и да открие жената, в която е бил влюбен преди началото на войната и мисълта за която му е помогнала да оцелее сред нацистите в лагера.

