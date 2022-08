Хищни птици и фантастичната еманципация на Харли Куин

Самостоятелен филм за Харли Куин - спин-офът се развива след събитията от „Отряд самоубийци“ (2016 г.).

Харли Куин (от арлекин - harlequin / Harley Quinn) къса с Жокера и заедно със супергероините Черното канарче, Ловуващата, експертката по бойни изкуства Касандра Кейн и полицайката Рене Монтоя отиват да спасят младо момиче от лапите на зъл криминален бос - Черната маска.

Готъм Сити е в пълен хаос. Жокера и принцесата на мафията вече не са двойка и прелестната, но безмилостна, вече еманципирана Харли Куин има нужда от нова мисия. Градът е обърнат наопаки, когато криминално нарцистичният злодей Роман Сайонис с прозвище Черната маска и неговата дясна ръка Виктор Зас са по петите на малолетна джебчийка на име Касандра. Тя неволно притежава тяхна ценна вещ и те са готови на всичко, за да си я върнат. Единствената надежда за оцеляване на Кас е групата фатални жени начело с уникалната Харли Куин.

(“Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn“, САЩ, 2020)

Жанр - екшън, прключенски

Режисьор - Кати Ян

Актьори - Марго Роби, Мери Елизабет Уинстед, Юън Макгрегър, Джърний Смолет-Бел, Елла Джей Баско, Роузи Перес, Крис Месина и др.