Красива сватба

Жанр: романтичен, комедия

Режисьор: Роджър Къмбъл

В ролите: Дилън Спраус, Вирджиния Гарднър, Остин Норт, Либе Барер, Роб Естес, Стивън Бауер, Кайл Ричардс, Алекс Айоно, Емануел Кабонго, Деклан Леърд, Моли Милър и др.

След луда нощ в Лас Вегас Аби и Травис откриват, че са се оженили. Двамата заминават за Мексико на меден месец с приятели, но хаосът ги следва навсякъде. Аби и Травис трябва да преценят принадлежат ли си един на друг… или този брак е още една предстояща катастрофа.