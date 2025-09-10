Красива сватба

(„Beautiful Wedding“, САЩ, 2024 г.)

10 Септември 2025

Жанр: романтичен, комедия

Режисьор: Роджър Къмбъл

В ролите: Дилън Спраус, Вирджиния Гарднър, Остин Норт, Либе Барер, Роб Естес, Стивън Бауер, Кайл Ричардс, Алекс Айоно, Емануел Кабонго, Деклан Леърд, Моли Милър и др.

 

След луда нощ в Лас Вегас Аби и Травис откриват, че са се оженили. Двамата заминават за Мексико на меден месец с приятели, но хаосът ги следва навсякъде. Аби и Травис трябва да преценят принадлежат ли си един на друг… или този брак е още една предстояща катастрофа.

