Крийд 3

(„Creed III“, САЩ, 2023 г.)

23 Октомври 2025

Жанр: спортен, драма, екшън

Режисьор: Майкъл Б. Джордан

В ролите: Майкъл Б. Джордан, Теса Томпсън, Джонатан Мейджърс, Ууд Харис, Мила Дейвис-Кент, Флориан Мунтяну, Филисия Рашад, Хосе Бенавидес-младши, Селенис Лейва и др.

 

След като напълно доминира в света на бокса, животът и кариерата на Адонис (Майкъл Б. Джордан) процъфтяват. Неочакваното завръщане на Деймиън Андерсън (Джонатан Мейджърс) – негов приятел от детството и даровит боксьор, който излиза от затвора след излежаване на дълга присъда – обаче преобръща всичко на 180 градуса.

 

Деймиън е решен да докаже, че също заслужава своя шанс на ринга. Противопоставянето между двамата бивши приятели няма да е просто поредната битка. Адонис ще трябва да заложи бъдещето си на карта, за да победи Деймиън, а той, от своя страна, е човек, който няма какво да губи.

