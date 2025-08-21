Кучето
(„Dog“, САЩ, 2022 г.)
21 Август 2025
Жанр: драма, комедия
Режисьори: Рийд Каролин и Чанинг Тейтъм
В ролите: Чанинг Тейтъм, Корианка Килчър, Итън Супли, Райдър Маклафлин, Бил Бър, Кевин Наш, Акела Зол, Джейн Адамс и др.
Морски пехотинец е назначен да се грижи за военно обучено куче на загинал войник. Неговата мисия е да транспортира кучето до Калифорния, за да присъства на погребението. Задачата се оказва трудна, а лекото пътуване по тихоокеанското крайбрежие се превръща в адско пътешествие...