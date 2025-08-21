Наелектризиращият живот на Луис Уейн

(„The Electrical Life of Louis Wain“, Великобритания, 2021 г.)

21 Август 2025

Жанр: драма, биографичен, исторически

Режисьор: Уил Шарп

В ролите: Бенедикт Къмбърбач, Клеър Фой, Андреа Райзбъро, Тоби Джоунс, Шарън Руни, Ейми Лу Ууд, Стейси Мартин, Хейли Скуайърс и др.

 

Филмът разказва за живота на известния английски художник Луис Уейн, дължащ популярността си на своите картини с котки. В последните години от живота му се твърди, че той страда от шизофрения и това си проличава в творчеството му.

 

Едва 23-годишен Уейн се жени за гувернантката на своята сестра Емили Ричардсън (Фой), която е с 10 години по-голяма от него. За края на 19 век подобна разлика минава за скандална в консервативна Англия. Емили обаче се разболява от рак на гърдата и умира три години по-късно. Преди смъртта й Уейн открива темата, което ще бележи цялото му творчество. Докато боледува, Емили се утешава с тяхната котка Питър, която двамата спасяват по време на една дъждовна нощ. И макар че картините му с котенца се радват на огромна популярност, техният създател постоянно е преследван от финансови проблеми.

