Островът

(„The Island”, САЩ, 2005 г.)

10 Септември 2025

Жанр: фантастика, екшън, трилър

Режисьор: Майкъл Бей

В ролите: Скарлет Йохансон, Юън Макгрегър, Джаймън Хаунсу, Шон Бийн, Стив Бушеми, Майкъл Кларк Дънкан, Джейми Макбрайд и др

 

Планетата е тотално отровена и само няколко хиляди души са се спасили в огромен, изолиран от външния свят комплекс небостъргачи. Ежедневието е почти роботизирано. Всичко се следи автоматично, включително метаболизма на всеки отделен човек. Имената също са малко странни.

 

Линкълн Шест Ехо е от хората, които все си задават въпроси. Къде отива конвейерът с епруветки, които внимателно трябва да се пълнят с точни дози хранителни вещества? Защо не се позволява близък контакт с жените в сградата? И защо той не може да остава прекалено дълго с Джордан Две Делта? Какво налага толкова строга дисциплина? И какъв е този лелеян остров, за който се тегли лотария и към който се отправя поредният щастливец?

 

Дали наистина приказното късче земя е единственото останало неотровено място на Земята? Освен това, Линкълн Шест Ехо сънува кошмари – факт, който неясно защо безпокои силно шефа му Мерик, пък и тайният му приятел от подземията Маккорд отговаря твърде уклончиво на повечето му въпроси...

 

Какъв е всъщност този остров, какви са героите на филма и какво ги чака?

