Последният пенсионерски запой

Били, Пади, Арчи и Сам са приятели от детинство. Когато Били, заклетият ерген в групата, най-сетне се решава да предложи брак на "едва" 30-годишната си приятелка, старите бойни другари се отправят към Лас Вегас с намерението поне за малко да забравят възрастта си и да си припомнят славните дни от младостта. Уви, още с пристигането си четиримата бързо осъзнават, че десетилетията коренно са преобразили Града на греха – факт, който подлага и самото им приятелство на изпитания, каквито не са й сънували...