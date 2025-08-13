Последният пенсионерски запой

13 Август 2025

Реклама

Били, Пади, Арчи и Сам са приятели от детинство. Когато Били, заклетият ерген в групата, най-сетне се решава да предложи брак на "едва" 30-годишната си приятелка, старите бойни другари се отправят към Лас Вегас с намерението поне за малко да забравят възрастта си и да си припомнят славните дни от младостта. Уви, още с пристигането си четиримата бързо осъзнават, че десетилетията коренно са преобразили Града на греха – факт, който подлага и самото им приятелство на изпитания, каквито не са й сънували...

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.