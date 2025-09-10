Ритъм секция

(„The Rhythm Section“, Великобритания, САЩ, 2020 г.)

10 Септември 2025

Жанр: екшън, драма, трилър

Режисьор: Рийд Морано

В ролите: Блейк Лайвли, Джуд Лоу, Стърлинг К. Браун, Макс Касела, Джеф Бел, Ричард Брейк, Раза Джафри, Тауфик Бархом, Насер Мемарзия, Амира Газала и др.

 

Стефани Патрик (Блейк Лайвли) поема по пътя на самоунищожението след трагична самолетна катастрофа, при която загива цялото ѝ семейство. Когато открива, че трагедията е причинена умишлено, тя решава да отмъсти на терористите, които са я планирали.

