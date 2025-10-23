Състрадание към Дявола

Жанр: екшън, трилър

Режисьор: Ювал Адлер

В ролите: Никълъс Кейдж, Джоел Кинаман, Алексис Золикофер, Камерън Лий Прайс, Оливър Маккалъм, Бърнс Бърнс, Рич Хопкинс, Нанси Гуд, Кайви Лайман и др.

Млад шофьор (Джоел Киннаман) отива към болницата, за да види раждането на първото си дете, но на паркинга въоръжен мъж (Никълъс Кейдж) му прави засада и го взима за заложник, принуждавайки го да шофира до различни места, като през цялото време размахва пистолет пред лицето му. Двамата предприемат ужасяващо пътуване с непредсказуема цел.