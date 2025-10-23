Състрадание към Дявола

(„Sympathy for the Devil“, САЩ, 2023 г.)

23 Октомври 2025

Реклама

Жанр: екшън, трилър

Режисьор: Ювал Адлер

В ролите: Никълъс Кейдж, Джоел Кинаман, Алексис Золикофер, Камерън Лий Прайс, Оливър Маккалъм, Бърнс Бърнс, Рич Хопкинс, Нанси Гуд, Кайви Лайман и др.

 

Млад шофьор (Джоел Киннаман) отива към болницата, за да види раждането на първото си дете, но на паркинга въоръжен мъж (Никълъс Кейдж) му прави засада и го взима за заложник, принуждавайки го да шофира до различни места, като през цялото време размахва пистолет пред лицето му. Двамата предприемат ужасяващо пътуване с непредсказуема цел.

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.