Жанр: приключенски, криминален, екшън

Режисьор: Гай Ричи

В ролите: Робърт Дауни мл., Джуд Лоу, Рейчъл Макадамс, Еди Марсан, Марк Стронг и др.

Шерлок Холмс е заслужил репутацията си, откривайки истината и в най-заплетените мистерии. С помощта на верния си помощник д-р Джон Уотсън, прочутият детектив няма равен в преследването на престъпници от всякакъв вид, като разчита на наблюдателността, забележителната си способност да прави изводи и грубата сила на юмруците.

Над Лондон е надвиснала буря – заплаха, срещу каквато Холмс не се е изправял, предизвикателството, което винаги е търсил. След серия брутални, ритуални убийства, Холмс и Уотсън успяват да пристигнат навреме, за да спасят последната жертва и да разкрият убиеца – нестрадащия от разкаяние лорд Блекууд. С наближаването на насрочената екзекуция, Блекууд, който тероризира съкилийниците си с привидната си връзка с могъщи тъмни сили, предупреждава Холмс, че не е подвластен на смъртта и екзекуцията се вписва точно в плановете му.

Очевидното му възкресение хвърля Лондон в паника и в смут – „Скотланд Ярд”. За Холмс действието тепърва предстои. Устремени да спрат смъртоносния заговор на Блекууд, Холмс и Уотсън се потапят в света на тъмните сили и изумителните технологии, в който логиката се оказва най-доброто оръжие (както и доброто дясно кроше!).