Сикарио 2: Солдадо

(„Sicario: Day of the Soldado“, САЩ, Италия, 2018 г.)

21 Август 2025

Жанр: екшън, криминален

Режисьор: Стефано Солима

В ролите: Бенисио Дел Торо, Изабела Моне, Джош Бролин, Матю Модийн, Катрин Кийнър, Джефри Донован, Иън Боен и др.

 

Нарковойната на американо-мексиканската граница ескалира, след като картелите са започнали да осъществяват през нея трафик на терористи. Федералният агент Мат Грейвър (Джош Бролин) отново работи в екип с непредсказуемия Алехандро (Бенисио Дел Торо)...

 

За да предизвикат противоречия между картелите, Грейвър и Гилик отвличат Изабела Рейес (Изабела Монер) – дъщеря на печалноизвестния наркобос Карлос Рейес. Мисията им излиза извън контрол и те получават заповед да убият момичето. Тогава между Грейвър и Гилик настъпва разрив…

