Синия бръмбар
(„Blue Beetle“, САЩ, 2023 г.)
21 Август 2025
Жанр: екшън, фентъзи, приключенски
Режисьор: Анхел Мануел Сото
В ролите: Ксоло Маридуеня, Бруна Маркезин, Адриана Бараса, Дамиан Алкасар, Елпидия Карильо, Раул Макс Трухильо, Джордж Лопес, Белиса Ескобедо и др.
Младият Хайме Рейес неочаквано се оказва собственик на древна реликва от извънземна биотехнология. Когато Скарабеят избира Хайме за свой гостоприемник, артефактът се слива с тялото му и момчето получава броня с необикновени и непредвидими способности. Тя променя съдбата му завинаги и го превръща в легендарния супергерой „Синия бръмбар“.