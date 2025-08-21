Жанр: екшън, фентъзи, приключенски

Режисьор: Анхел Мануел Сото

В ролите: Ксоло Маридуеня, Бруна Маркезин, Адриана Бараса, Дамиан Алкасар, Елпидия Карильо, Раул Макс Трухильо, Джордж Лопес, Белиса Ескобедо и др.

Младият Хайме Рейес неочаквано се оказва собственик на древна реликва от извънземна биотехнология. Когато Скарабеят избира Хайме за свой гостоприемник, артефактът се слива с тялото му и момчето получава броня с необикновени и непредвидими способности. Тя променя съдбата му завинаги и го превръща в легендарния супергерой „Синия бръмбар“.