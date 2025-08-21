Жанр: екшън, трилър, драма

Режисьор: Джей Ръсел

В ролите: Хоакин Финикс, Джон Траволта, Джасинда Барет, Робърт Патрик, Морис Честнът, Били Бърк, Балтазар Гети, Тим Гуини, Кевин Чапман, Джей Ернандес, Кевин Даниелс и др.

Пожарникарите от 49-и отряд са както огнеборци, всекидневно спасяващи човешки животи, така и близки приятели и отдадени на семействата си съпрузи и бащи.

Седмици преди Джак Морисън (Хоакин Финикс) да се откаже от активна служба, той се оказва пленен в горяща сграда. Докато капитан Кенеди (Джон Траволта) и отрядът му се опитват да го спасят, той си припомня най-значимите събития в живота си…