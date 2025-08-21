Стълба 49

(„Ladder 49“, САЩ, 2004 г.)

21 Август 2025

Реклама

Жанр: екшън, трилър, драма

Режисьор: Джей Ръсел

В ролите: Хоакин Финикс, Джон Траволта, Джасинда Барет, Робърт Патрик, Морис Честнът, Били Бърк, Балтазар Гети, Тим Гуини, Кевин Чапман, Джей Ернандес, Кевин Даниелс и др.

 

Пожарникарите от 49-и отряд са както огнеборци, всекидневно спасяващи човешки животи, така и близки приятели и отдадени на семействата си съпрузи и бащи.

 

Седмици преди Джак Морисън (Хоакин Финикс) да се откаже от активна служба, той се оказва пленен в горяща сграда. Докато капитан Кенеди (Джон Траволта) и отрядът му се опитват да го спасят, той си припомня най-значимите събития в живота си…

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.