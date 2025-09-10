Световен търговски център

Жанр: трилър, драма

Режисьор: Оливър Стоун

В ролите: Никълъс Кейдж, Майкъл Пеня, Мария Бело, Маги Джилънхол, Стивън Дорф, Джон Бърнтол, Джей Ернандес, Майкъл Шанън, Дона Мърфи, Брад Уилям Хенке, Джули Адамс, Том Райт и др.

Двама нюйоркски полицаи – сержант Джон МакЛафлин (Никълъс Кейдж) и Уил Хименo (Майкъл Пеня) – са заклещени под руините на Световния търговски център, след като влизат да помогнат за евакуацията по време на терористичните атаки на 11 септември 2001 г.

Двамата остават под развалините 12 часа в очакване на спасение. Филмът проследява борбата им да дочакат спасителите си живи, както и драмата на любящите им съпруги.