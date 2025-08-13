Тетрадката

Като тийнейджъри, между Али и Ноа започва вихрено ухажване, което скоро преминава в нежна интимност. Младата двойка бързо е разделена от богатите родители на Али, които настояват, че Ноа не е подходящ за нея.

Минават няколко години и когато се срещат пак, страстта им избухва отново… Това принуждава Али да избира между зова на сърцето и повелите на класата си.

Тази красива приказка има особено значение за по-стар господин, който постоянно чете вечната любовна история на възрастната жена до него...