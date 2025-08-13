Тетрадката

13 Август 2025

Реклама

Като тийнейджъри, между Али и Ноа започва вихрено ухажване, което скоро преминава в нежна интимност. Младата двойка бързо е разделена от богатите родители на Али, които настояват, че Ноа не е подходящ за нея.

Минават няколко години и когато се срещат пак, страстта им избухва отново… Това принуждава Али да избира между зова на сърцето и повелите на класата си.

Тази красива приказка има особено значение за по-стар господин, който постоянно чете вечната любовна история на възрастната жена до него...

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.