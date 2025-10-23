Жанр: хорър, трилър

Режисьор: Колм Маккарти

В ролите: Сам Клафлин, Антония Томас, Карел Винсент Роден, Уил Дейвис, Адел Леонс, Уилям Хоуп, Стивън Крий, Розали Крейг, Питър Макдоналд, Хенри Петигрю, Нийл Линпоу и др.

Векове наред и в различни култури родителите предупреждават децата си за легендарния Торбалан, който отвлича невинни деца и ги пъха в торбата, за да не бъдат видени никога повече.

Като дете Патрик Макки (Сам Клафлин) едва е избягал от среща със зловещото създание, а това му е оставило трайни белези през целия съзнателен живот. Сега мъчителят от детството на Патрик се е завърнал, заплашвайки безопасността на съпругата му Карина (Антония Томас) и сина им Джейк (Карел Винсент Роден).

