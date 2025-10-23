Торбалан

(„Bagman“, САЩ, 2024 г.)

23 Октомври 2025

Реклама

Жанр: хорър, трилър

Режисьор: Колм Маккарти

В ролите: Сам Клафлин, Антония Томас, Карел Винсент Роден, Уил Дейвис, Адел Леонс, Уилям Хоуп, Стивън Крий, Розали Крейг, Питър Макдоналд, Хенри Петигрю, Нийл Линпоу и др.

 

Векове наред и в различни култури родителите предупреждават децата си за легендарния Торбалан, който отвлича невинни деца и ги пъха в торбата, за да не бъдат видени никога повече.

 

Като дете Патрик Макки (Сам Клафлин) едва е избягал от среща със зловещото създание, а това му е оставило трайни белези през целия съзнателен живот. Сега мъчителят от детството на Патрик се е завърнал, заплашвайки безопасността на съпругата му Карина (Антония Томас) и сина им Джейк (Карел Винсент Роден).

 

Векове наред и в различни култури родителите предупреждават децата си за легендарния Торбалан, който отвлича невинни деца и ги пъха в торбата, за да не бъдат видени никога повече.

 

Като дете Патрик Макки (Сам Клафлин) едва е избягал от среща със зловещото създание, а това му е оставило трайни белези през целия съзнателен живот. Сега мъчителят от детството на Патрик се е завърнал, заплашвайки безопасността на съпругата му Карина (Антония Томас) и сина им Джейк (Карел Винсент Роден).

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.