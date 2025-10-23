Жанр: криминален, драма, трилър

Режисьор: Франсис Форд Копола

В ролите: Мат Деймън, Дани Де Вито, Клеър Дейнс, Джон Войт, Мери Кей Плейс, Дийн Стокуел, Тереза Райт, Вирджиния Мадсън, Мики Рурк, Андрю Шу, Ред Уест, Джони Уитуърт, Рой Шайдер и др.

Амбициозният млад юрист Руди Бейлър (Мат Деймън), който току-що е завършил право, се захваща на работа при съмнителен адвокат. Когато компания за здравно осигуряване отказва да плати лечението на умиращо дете, Руди и помощникът му Дек Шифлет (Дани Де Вито) се изправят срещу безскрупулната юридическа машина, борейки се не само за справедливост, но и срещу системата, за да дадат шанс на тези, чийто глас често остава нечут.