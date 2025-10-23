В плен на тишината

Жанр: екшън, криминален, трилър

Режисьор: Брад Андерсън

В ролите: Джоел Кинаман, Сандра Мей Франк, Мехи Файфър, Марк Стронг, Майкъл Еклунд, Джонатан Коенсген, Матю Камилери, Антъни Грант, Крис Дингли, Джинда Кейн, Катрина Лупи и др.

Бостънският детектив Франк Шоу (Джоел Кинаман) се връща на работа след травма, която променя живота му и го оставя с трайна загуба на слуха. Той трябва да превежда на Ава Фремонт (Сандра Мей Франк) – глуха свидетелка на брутално убийство, извършено от престъпна банда – но скоро двамата се оказват в капан, тъй като убийците се връщат, за да я елиминират. Франк и Ава трябва да разчитат един на друг, за да надхитрят убийците, чиито стъпки не могат да чуят.