Великолепната седморка

Жанр: екшън, драма

Режисьор: Антоан Фукуа

В ролите: Дензъл Уошингтън, Крис Прат, Итън Хоук, Винсент Д'Онофрио, И Бьонг Хон, Мануел Гарсия-Рулфо, Мартин Сенсмайер, Хейли Бенет, Питър Сарсгаард, Люк Граймс, Мат Бомър, Джонатан Джос и др.

Малкото градче Роуз Крийк живее в страх от индустриалеца Бартоломю Боуг (Питър Сарсгаард). Отчаяните му жители, водени от Ема Кълън (Хейли Бенет), наемат седморка от разбойници, бегълци, наемници, ловци на глави и комарджии, която да им помогне да се защитят. А когато престрелката в Роуз Крийк започне, седемте спасители на града ще осъзнаят, че се бият за нещо много повече от възнаграждението си!