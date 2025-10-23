Войната с дядо

Жанр: комедия, семеен

Режисьор: Тим Хил

В ролите: Робърт Де Ниро, Оукс Фегли, Ума Търман, Джейн Сиймор, Кристофър Уокън, Роб Ригъл, Колин Форд, Лора Марано, Чийч Марин и др.

10-годишният Питър се радва, че дядо му Ед пристига, за да живее при тях. Но радостта свършва, когато дядото се нанася в неговата стая, а него го преместват в зловещия мрачен таван. Въпреки че обича дядо си, Питър си иска стаята – и не му остава нищо друго, освен да обяви война! От любимец дядото се превръща в ужасен враг...

С помощта на приятелите си момчето замисля свирепи планове, за да накара дядото да му предаде стаята. Малкото момче е решено да приложи коварна схема, включваща много пакости, за да си върне личното пространство. Но... старецът се оказва по-корав, отколкото изглежда и вместо да отстъпи, сам преминава в настъпление – той знае как да се защити и отвръща подобаващо на номерата с номера!