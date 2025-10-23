Жив дявол

(„The Devil's Own“, САЩ, 1997 г.)

23 Октомври 2025

Реклама

Жанр: екшън, криминален, трилър

Режисьор: Алън Пакула

В ролите: Брад Пит, Харисън Форд, Маргарет Колин, Рубен Блейдс, Трийт Уилямс, Джордж Хърн, Мичъл Райън, Наташа Макелхоун, Пол Ронан, Саймън Джоунс, Джулия Стайлс, Дейвид О'Хара и др.

 

Челен сблъсък между двама силни и горди мъже, който ще разтърси из основи тяхната представа за света, изправяйки ги един срещу друг в неизбежен фатален сблъсък…

 

Млад мъж стои на прозореца с картечница в ръце, докато майките бързат да приберат децата си, които играят на улицата. Поредният делник в Белфаст. Този млад човек не би се поколебал да застреля войниците, застанали на мушката му. Израсъл сред горчивата реалност между смъртта и гнева, той вярва, че краят на тази лудост ще оправдае и най-бруталното насилие.

 

Отвъд Атлантика – в Ню Йорк, едно ченге от ирландски произход също зарежда своя пистолет, надявайки се да не му се налага да застреля младия крадец, бягащ от полицията. Неговият град също е обзет от насилие, но той е избрал да се бори с него, като отстоява правотата, опитвайки се да бъде истински воин на мира.

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.