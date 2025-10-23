Жанр: екшън, криминален, трилър

Режисьор: Алън Пакула

В ролите: Брад Пит, Харисън Форд, Маргарет Колин, Рубен Блейдс, Трийт Уилямс, Джордж Хърн, Мичъл Райън, Наташа Макелхоун, Пол Ронан, Саймън Джоунс, Джулия Стайлс, Дейвид О'Хара и др.

Челен сблъсък между двама силни и горди мъже, който ще разтърси из основи тяхната представа за света, изправяйки ги един срещу друг в неизбежен фатален сблъсък…

Млад мъж стои на прозореца с картечница в ръце, докато майките бързат да приберат децата си, които играят на улицата. Поредният делник в Белфаст. Този млад човек не би се поколебал да застреля войниците, застанали на мушката му. Израсъл сред горчивата реалност между смъртта и гнева, той вярва, че краят на тази лудост ще оправдае и най-бруталното насилие.

Отвъд Атлантика – в Ню Йорк, едно ченге от ирландски произход също зарежда своя пистолет, надявайки се да не му се налага да застреля младия крадец, бягащ от полицията. Неговият град също е обзет от насилие, но той е избрал да се бори с него, като отстоява правотата, опитвайки се да бъде истински воин на мира.