Криминални обрати и романтични перипетии във филмовите премиери по bTV Cinema през септември

През септември премиерните вечери всеки понеделник от 21:00 ч. по bTV Cinema ще бъдат посветени на изпитанията на духа, перипетиите в любовта и границите на човешката психика с напрегнати криминални трилъри, романтични комедии и вдъхновяващи биографични истории…

Първата премиера, която очаква зрителите на филмовия канал още тази вечер (1 септември) от 21:00 ч., е „Затворникът“ („Breakwater“, 2023 г.) – интензивен криминален трилър, в който съдбата и изкуплението се преплитат в спиращ дъха сюжет. Филмът проследява драматичния път на млад мъж, наскоро излязъл от затвора, който се оказва въвлечен в опасна мисия. Вместо да се радва на новопридобитата си свобода, той поема риск, който може да заличи шанса му за ново начало – да открие и спаси отчуждената дъщеря на свой съкилийник, въвлечена в опасна престъпна мрежа. В една от главните роли зрителите ще видят звездата от „Сватбата на най-добрия ми приятел“ Дърмът Мълроуни.

На 8 септември (следващият понеделник) в ефира на bTV Cinema предстои телевизионният дебют за България на романтичната комедия „Красива сватба“ („Beautiful Wedding“, 2024 г.). В продължението на „Красиво бедствие“ любимците на зрителите – Аби и Травис – се събуждат като младоженци след луда нощ във Вегас. Двамата отиват в Мексико заедно с най-добрите си приятели, за да се насладят на щурия си меден месец. Но след като неприятностите започват да се появяват зад всеки ъгъл, те трябва да решат дали са един за друг, или бракът им е просто поредното бедствие, което предстои.

През септември в ефира на филмовия канал ще се състои и премиерата на „Ритъм секция“ („The Rhythm Section“, 2020 г.) – международен шпионски трилър, в центъра на който е жена, търсеща отмъщение срещу отговорните за самолетна катастрофа, погубила семейството ѝ. След събитието Стефани Патрик (Блейк Лайвли) изпада в спирала на проституция, наркотици и алкохол, докато не разбира, че катастрофата е причинена от поставена бомба. Тя приема ролята на наемен убиец, за да проследи отговорните за смъртта на близките ѝ. Със специална роля в „Ритъм станция“ ще видим и Джуд Лоу.

Сред премиерните заглавия в понеделник вечер bTV Cinema ще представи и психологическия трилър на Ювал Адлър „Състрадание към дявола“ („Sympathy for the Devil“, 2023 г.). В него легендарните Никълъс Кейдж и Джоел Кинаман влизат в ролите на шофьор (Кинаман), който отива към болницата, за да види раждането на първото си дете, и похитител (Кейдж), който му прави засада и го взима за заложник, принуждавайки го да предприеме ужасяващо пътуване с непредсказуема цел.

В ефира на филмовия канал предстои и телевизионният дебют на биографичната драма „Хари Хафт“ („The Survivor“, 2021 г.) на режисьора Бари Левинсън със звездното участие на Бен Фостър, Дани Девито, Джон Легуизамо, Питър Сарсгард и др. В центъра на историята е именитият Хари Хафт – боксьор, попаднал в Аущвиц. За да оцелее, той е принуден да се боксира с други затворници в концентрационния лагер в жестоки гладиаторски битки. Ако спечели, Хари получава храна и възможността да живее достатъчни дълго до следващия двубой. Така той се изправя пред 76 свои противници, намерили смъртта си в лагера. Преследван от спомените си и от вината за гибелта на своите съкилийници, Хафт ще се постарае да използва уменията си на боксьор в зрелищни двубои срещу легенди като Роки Марсиано. Така той се опитва да намери стимул да живее и да открие жената, в която е бил влюбен преди началото на войната и мисълта за която му е помогнала да оцелее сред нацистите в лагера.

Част от касовата селекция на филмовия канал през септември са и „Ваканция“, „Вълкът от Уолстрийт“, „Операция Форчън: Троянски кон“, „Световен търговски център“, „Бандити“, „В ефир“, „Сватба с пушка“, „Момиче за милиони“ и др. На 13 и 20 септември (в две поредни съботи) зрителите на bTV Cinema ще могат да се насладят на тематични детективски вечери с „Шерлок Холмс“. Късните съботни вечери по традиция са запазени за култовата рубрика „CINEMA X“ със заглавия като „Кери“, „Предизвестена смърт 2“, „Овърлорд“ и „Злокобен“.