Георги Любенов и Богдан Томов влизат в оспорвана битка в новия епизод на „Кой да знае?“ – тази вечер по bTV

Сашо Кадиев и Милица Гладнишка играят японска ръченица за весел старт на работната седмица

Тази вечер от 20:00 ч. по bTV зрителите ще се потопят в нов епизод на любимото предаване „Кой да знае?“, в който забавлението, интелектът и неочакваните обрати вървят ръка за ръка. Водещият Сашо Кадиев, наричан още „диамантът на шоуто“, отново ще бъде в стихията си – остроумен, енергичен и готов да донесе двойни печалби на отборите още с първите въпроси в играта.

В този епизод зрителите ще станат свидетели на звезден сблъсък между двата отбора. До капитана Христо Пъдев ще застане Богдан Томов – певец и шоумен с чудесно чувство за хумор. Срещу тях ще се изправи отборът на Милица Гладнишка, в който ще участва начетеният журналист, който умее да познава лъжата за секунди – Георги Любенов. Но дали интуицията му ще го отведе до верните отговори, или ще бъде подведен от коварните въпроси в играта – зрителите ще разберат довечера.

Битката между отборите ще бъде изключително оспорвана до самия край на епизода. Въпроси на тема история, география, съвременна музика и мистериозни загадки ще затруднят и объркат участниците, но пък ще донесат двойно повече забавление на всички пред екраните. Разнообразни въпроси като – каква е еволюцията на подкупите на катаджиите, откъде идва името на екзотичния прилеп „текила“ и дали човек може буквално да си умре от смях, са само част от въпросите, чиито отговори ще станат ясни тази вечер в „Кой да знае?“.

Не пропускайте новия забавен епизод на „Кой да знае?“, в който публиката винаги си тръгва с добро настроение, а защо не и с печалба - довечера точно в 20:00 ч. по bTV.

 

