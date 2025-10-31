Хари Потър, Граф Дракула, вещици и вампири завладяват студиото на „Кой да знае?“ – тази вечер от 20:00 ч. по bTV

Кой на кого целува ръка и кой пред кого ще коленичи – гледайте в страшно-смешния епизод на играта

Реклама

Новият епизод на „Кой да знае?“ – тази вечер от 20:00 ч. по bTV, ще бъде изпълнен с мистериозни обрати, чудовищни конфликти и страховито чувство за хумор точно, както повелява традицията на Хелуин. Водещият Сашо Кадиев, с неизчерпаемите си шеги и магическата си пръчка, ще се въплъти в един от най-обичаните магьосници на малки и големи – Хари Потър. С много чар и сладки приказки, той ще се опита да скрие липсата си на знания за руската класика, когато се наложи да смени мястото си с капитана Христо Пъдев. В тази ситуация, актрисата Албена Павлова, която влиза в отбора чудовища на Пъдев довечера, много бързо ще го изобличи като „мошеник“ и „лъжец“.

Снимка: Цецо Мирчев

В най-зловещо-смешния епизод на „Кой да знае?“ капитан Христо Пъдев ще бъде истински и неповторим Граф Дракула. Той ще посрещне в отбора си носителката на „Икар“, актрисата с неповторим талант - Албена Павлова, която пък ще е маскирана като … очарователна Мортиша.

Снимка: Цецо Мирчев

До капитан Милица Гладнишка, която влиза в ролята на вампира Кармила, ще играе актьорът Иван Панаьотов, който пък ще влезе в образа на Гомес Адамс. 

Въпроси за български поверия, математически формули и още много неочаквани и интересни теми, ще позатруднят, но и развеселят маскираните участници тази вечер. Смехът в студиото ще е повече от заразителен, и както винаги ще докосне всички пред екраните. Актьорът Христо Пъдев дори ще разчувства участниците с невероятна семейна история, а с някои от верните си отговори ще накара публиката в студиото да го аплодира на крака.

Снимка: Цецо Мирчев

Защо водещият ще трябва да коленичи в студиото и да завърже връзките на Граф Дракула (Христо Пъдев) най-демонстративно – зрителите ще разбера в новия страшно-смешен епизод на „Кой да знае?“ – тази вечер от 20:00 ч. по bTV.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: кой да знае

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.