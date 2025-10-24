Кали влиза със стратегии в „Кой да знае?“ по bTV

В края на работната седмица куиз шоуто обещава на зрителите вълнуващи обрати, комични ситуации и невъзможни въпроси

Реклама

Тази вечер от 20:00 ч. по bTV зрителите ще се потопят в нов епизод на любимото предаване „Кой да знае?“, където забавата, интелектуалните предизвикателства и звездното присъствие вървят ръка за ръка.

В отборите на харизматичните актьори Милица Гладнишка и Христо Пъдев ще се включат двама специални гости – единият ветеран в играта, а другият – чакан цели две години. Иван Бърнев, обичан актьор с впечатляваща кариера в киното, театъра и телевизията, както в България, така и в чужбина, ще седне до Милица, доверявайки се изцяло на нейната интуиция и знания. Срещу тях ще се изправят Христо Пъдев и Кали – певица с хитове, които продължават да звучат в домовете на поколения българи. Нейната стратегия е да обърква и подвежда противниците – но дали ще проработи?

Въпросите в този епизод ще бъдат всичко друго, но не и обикновени, че дори двата отбора ще предпочитат направо да прескочат към края на играта. Зрителите ще научат любопитни факти, като това животните могат ли да имат авторски права, как в Япония ще те пратят за „зелен хайвер“ и защо не е добра идея да пълниш течността за чистачки само с чешмяна вода.

Главата на предаването - водещият Александър Кадиев, както винаги, ще внесе допълнителна доза настроение и ще се опита да остане неутрален – макар че симпатиите му към отбора на Милица няма да останат незабелязани от зоркия поглед на Кали.

„Кой да знае?“ обещава не просто игра, а интелектуален дуел, изпълнен с смях, изненади и любопитни факти. Не пропускайте – тази вечер от 20:00 ч. по bTV!

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: Кой да знае

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.