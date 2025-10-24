Кали влиза със стратегии в „Кой да знае?“ по bTV

Тази вечер от 20:00 ч. по bTV зрителите ще се потопят в нов епизод на любимото предаване „Кой да знае?“, където забавата, интелектуалните предизвикателства и звездното присъствие вървят ръка за ръка.

В отборите на харизматичните актьори Милица Гладнишка и Христо Пъдев ще се включат двама специални гости – единият ветеран в играта, а другият – чакан цели две години. Иван Бърнев, обичан актьор с впечатляваща кариера в киното, театъра и телевизията, както в България, така и в чужбина, ще седне до Милица, доверявайки се изцяло на нейната интуиция и знания. Срещу тях ще се изправят Христо Пъдев и Кали – певица с хитове, които продължават да звучат в домовете на поколения българи. Нейната стратегия е да обърква и подвежда противниците – но дали ще проработи?

Въпросите в този епизод ще бъдат всичко друго, но не и обикновени, че дори двата отбора ще предпочитат направо да прескочат към края на играта. Зрителите ще научат любопитни факти, като това животните могат ли да имат авторски права, как в Япония ще те пратят за „зелен хайвер“ и защо не е добра идея да пълниш течността за чистачки само с чешмяна вода.

Главата на предаването - водещият Александър Кадиев, както винаги, ще внесе допълнителна доза настроение и ще се опита да остане неутрален – макар че симпатиите му към отбора на Милица няма да останат незабелязани от зоркия поглед на Кали.

„Кой да знае?“ обещава не просто игра, а интелектуален дуел, изпълнен с смях, изненади и любопитни факти. Не пропускайте – тази вечер от 20:00 ч. по bTV!