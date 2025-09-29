Мариана Попова и Веселин Плачков се изправят един срещу друг в новия епизод на „Кой да знае? “ – този понеделник от 20:00 ч.

Работната седмица започва с любимото куиз шоу на зрителите на bTV - „Кой да знае?“! Капитаните Милица Гладнишка и Христо Пъдев застават един срещу друг, за да премерят знанията си в поредната игра на забавление и любопитни факти.

Колоритният водещ Сашо Кадиев не само ще забавлява публиката, но и с въпроса „смяна на местата“ ще обърне хода на играта и ще донесе двойни печалби на отборите.

Този понеделник в шоуто влиза една истински огнена двойка – Мариана Попова и Веселин Плачков. В живота те са партньори, но в играта – опоненти. Певицата с великолепен глас, ще подкрепи отбора на Милица, а актьорът с темперамент като природна стихия, ще се присъедини към Христо Пъдев в актьорски тандем.

Успехът на отборите ще зависи от техните познания, силна интуиция и здрава логика – но понякога и това не е достатъчно, когато става въпрос за въпросите в „Кой да знае?“. Очаквайте епизод, изпълнен с невероятни факти – от смутита от медузи, през бойни риби в мачове със залагания, до говорещи акации и „Спътникът“ от Силистра.

Не изпускайте „Кой да знае?“ всеки понеделник и петък от 20:00 ч. по bTV.