Напрежение до последната минута в новия епизод на „Кой да знае?“ тази вечер от 20:00 ч.

Краят на работната седмица идва с нов епизод на любимото телевизионно предаване „Кой да знае?“, който обещава не само добро настроение, но и напрежение до последната минута. Капитаните Милица Гладнишка и Христо Пъдев, заедно със своите отбори, ще премерят своята логика и бърз ум в поредното съревнование на познания.

Тази вечер в отбора на Милица специален гост ще бъде цирковият артист Александър Балкански – участник в най-опасния цирков атракцион „Колелото на смъртта“ и наследник на една от най-емблематичните циркови фамилии в България. Срещу тях ще се изправи Христо Пъдев, подкрепен от харизматичната певица Теди Кацарова – артист с глас, който може да вдигне всяка зала на крака, и с ген, който оставя публиката да гадае възрастта ѝ.

Въпросите ще бъдат разнообразни и любопитни - от птички-метеоролози през разнообразните ползи на виното до интересни факти като дали в Лондон хората водят майките си в офиса, както Катето Евро съпровожда сина си Сашо на всяка негова работа.

Не пропускайте новия епизод на „Кой да знае?“ тази вечер от 20:00 ч.