„Праведните“ Глория Петкова и Ева Веселинова влизат в новия епизод на „Кой да знае?“

В новия епизод на „Кой да знае?“ - тази вечер от 20:00 ч. по bTV, забавлението, остроумието, интелектът и очарованието отново ще са на почит и уважение в любимата игра. Водещият Сашо Кадиев и капитаните на двата отбора – актьорите Милица Гладнишка и Христо Пъдев, ще посрещнат в отборите си две прекрасни „праведни“ дами – Глория Петкова и Ева Веселинова - участнички в играта „Traitors: Игра на предатели“. Всички те ще се впуснат в новото издание на „Кой да знае?“ „на макс“, въоръжени с отлично чувство за хумор, логическо мислене и въображение. Кои ще са силните им области и страни в играта, и ще им бъдат ли достатъчни само знания, за да победят – ще стане ясно за всички пред екраните след броени часове.

„В „Кой да знае?“ родните звездите пренаписват историята, а също и географията, биологията, физиката, химията и изобщо всичко, до което се докоснат!“, са думите на водещия, с които ще посрещне зрителите на bTV довечера, както и с широката си усмивка.

Математически, политически, спортни и кулинарни въпроси, геометрични загадки и всякакви неочаквани и забавни мистерии ще се опитат да разрешат звездните играчите в епизода, а сред тях ще са загадки като - „проблемът с дивана“ и „кой е първият футболист, който е спечелил три пъти „Златната топка“, чийто отговори ще станат ясни тази вечер в „Кой да знае?“ .

Не пропускайте да се забавлявате от сърце и да научавате всякакви чудати и любопитни факти в отлична компания и добро настроение – довечера точно в 20:00 ч. по bTV.