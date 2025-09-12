Сашо Кадиев става най-желаният „играч“ в „Кой да знае?“

Реклама

Тази вечер в 20:00 ч. по bTV Сашо Кадиев ще поведе зрителите през новия епизод на „Кой да знае?“. Новото правило вече е в действие и ще направи играта още по-непредсказуема и днес, когато въпрос за Холивуд се превърна в истински „удар под кръста“ за Милица Гладнишка и ще покаже защо сега двата тима тайно си мечтаят именно водещият да се озове в техния отбор.

В този петъчен двубой актрисите Милица Гладнишка и Евелин Костова застават една до друга срещу мъжкия тандем на Христо Пъдев и „Никола от гората“ – Никола Рахнев. Комични ситуации, любопитни факти и изненадващи обрати гарантират, че вечерта ще бъде още по-забавна и оспорвана.

Не пропускайте „Кой да знае?“ – шоуто, в което участниците мерят знанията си, а зрителите винаги печелят най-много.

 

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: btv

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.