Сашо Кадиев влиза в разгорещена словесна схватка с капитаните в новия епизод на „Кой да знае?“

Албена Михова и Полина Мечкуева влизат в студиото, където напрежението ще цари до последната минута

Отношенията между водещия Сашо Кадиев и капитаните никога не са били по-нажежени и насмешливи. Тази вечер от 20 часа сцената на шоуто отново ще се превърне в арена на забавление, логика и състезателен дух, където двата отбора ще премерят сили в динамична игра, изпълнена с знания, интуиция и неочаквани обрати.

Сашо, както винаги, ще бъде душата на шоуто – с неподражаемо чувство за хумор и саркастични реплики, насочени най-вече към отбора на Христо Пъдев. Той ще използва култовата фраза „Страхотна логика“ – препратка към друг легендарен водещ от света на куиз форматите. Този път закачките ще бъдат още по-остри, а атмосферата – още по-наелектризирана.

В отбора на Милица Гладнишка ще се включи варненската актриса Албена Михова – комедийна сила, която може да разсмее цяла зала и твърди, че е имала близки срещи с извънземни. Сашо и Албена имат специална връзка – освен че делят сцена вече десетилетие, тя е „била“ негова дойка в театрална постановка. Срещу тях ще застане Христо Пъдев, подкрепен от невероятната Полина Мечкуева – лице на bTV Новините, известна с умението си да задава неудобни въпроси и да получава точните отговори.

Не винаги знанията са достатъчни – понякога се налага да се гадае. Дали полът на птица може да се определи по цвета на ноктите, кой художник е продължил да твори дори след смъртта си и за опитите на „Бийтълс“ да основат своя собствена държава са само част от въпросите, с което ще се сблъскат двата отбора.

Не пропускайте новия епизод на „Кой да знае?“  - тази вечер от 20:00 ч. по bTV.

