Тази вечер от 20:00 ч. в „Кой да знае?“ - опитни капитани с нови помощници в битка за знания

Жокерът „помощ от публиката“ не е за подценяване, защото понякога може да обърне хода на цялата игра

Реклама

В „Кой да знае?“ любопитните факти не спират да изненадват публиката, а съревнованието между капитаните продължава с пълна сила. Благодарение на актьорския си талант, Милица Гладнишка и Христо Пъдев успяват да объркат противниковите отбори, дори когато самите те не знаят точния отговор. В този епизод за първи път се случва помощниците да трябва сами да отговарят на въпросите, защото капитаните вече знаят верните отговори.

„Кой да знае?“ събира на едно място някои от най-ярките личности от българската сцена. Към отбора на Милица се присъединява комикът Николай Станоев, чийто неподправен хумор може да разсмива до сълзи, а в отбора на Пъдев влиза човекът с много професии - Асен Кукушев – актьор, влогър, певец и преподавател по „Сценичен английски“. Водещият Сашо Кадиев ще донесе на отборите двойни печалби – не само чрез знания, но и с помощта на своя „златен пръст“. Когато толкова много актьори се съберат на една сцена, забавлението е гарантирано.

Дали октоподите бият своите по-глупави помощници, как тирбушонът може да се използва не само за отваряне на бутилки и каква е думата за „гадаене на бъдещето чрез сирене“ - зрителите ще научат това и още много интересни и дори някои полезни факти.

Не пропускайте новия епизод на „Кой да знае?“, където отборите играят за победа, а публиката получава цялата награда.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: Кой да знае

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.