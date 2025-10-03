Тази вечер от 20:00 ч. в „Кой да знае?“ - опитни капитани с нови помощници в битка за знания

В „Кой да знае?“ любопитните факти не спират да изненадват публиката, а съревнованието между капитаните продължава с пълна сила. Благодарение на актьорския си талант, Милица Гладнишка и Христо Пъдев успяват да объркат противниковите отбори, дори когато самите те не знаят точния отговор. В този епизод за първи път се случва помощниците да трябва сами да отговарят на въпросите, защото капитаните вече знаят верните отговори.

„Кой да знае?“ събира на едно място някои от най-ярките личности от българската сцена. Към отбора на Милица се присъединява комикът Николай Станоев, чийто неподправен хумор може да разсмива до сълзи, а в отбора на Пъдев влиза човекът с много професии - Асен Кукушев – актьор, влогър, певец и преподавател по „Сценичен английски“. Водещият Сашо Кадиев ще донесе на отборите двойни печалби – не само чрез знания, но и с помощта на своя „златен пръст“. Когато толкова много актьори се съберат на една сцена, забавлението е гарантирано.

Дали октоподите бият своите по-глупави помощници, как тирбушонът може да се използва не само за отваряне на бутилки и каква е думата за „гадаене на бъдещето чрез сирене“ - зрителите ще научат това и още много интересни и дори някои полезни факти.

Не пропускайте новия епизод на „Кой да знае?“, където отборите играят за победа, а публиката получава цялата награда.