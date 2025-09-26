Тази вечер от 20:00 в „Кой да знае?“ петима актьори ще изпълнят сцената с неспирен смях

Тази вечер сцената на любимото телевизионно шоу ще се превърне в арена на комични ситуации, логически предизвикателства и нестихващ смях. Четирима талантливи актьори ще се изправят един срещу друг в битка на знания, интуиция и хумор, а водещият Сашо Кадиев – както винаги – ще бъде сърцето на шоуто, носейки не само късмет, но и двойни печалби на участниците.

В отбора на Милица Гладнишка ще се включи възхитителната Стефания Колева – дебютант в „Кой да знае?“. Двете дами ще впечатлят с логическа мисъл, чар и заразителни усмивки. Срещу тях ще се изправи Христо Пъдев, подкрепен от своята съотборничка Здрава Каменова – актрисата, която превръща всяка ситуация в сцена от комедия.

Въпросите тази вечер ще предизвикат въображението и познанията на участниците – от каране на ски назад, през превод на котешкия език, до естествения климатик при тропическите птици. Докато те се опитват да намерят верните отговори, публиката ще се забавлява във всеки един момент.

Не пропускайте „Кой да знае?“ от 20:00 ч. по bTV – там, където знанието среща хумора, а доброто настроение е гарантирано.