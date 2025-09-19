Въпрос от 9-годишно момче ще се окаже истинско предизвикателство за женския тандем на Милица и Славена.

Тази вечер от 20:00 ч. по bTV – нов епизод на „Кой да знае?“, където доброто настроение е гарантирано! Зрителите ще се потопят в интелектуалния дуел между звездните отбори на Милица Гладнишка и Христо Пъдев. Новото правило предизвиква невиждани обрати, но дали отборите ще имат късмета да им се падне „златното съкровище“ на предаването – Сашо Кадиев, който носи със себе си не само смях, но и двойни печалби?

В този епизод част от отбора на Христо Пъдев ще бъде журналистът с остър ум и незабравими очи, който доказва, че „радиото не е телевизия за грозни хора“ – Михаил Дюзев, а Милица Гладнишка ще бъде тандем с талантливия модел с невероятна усмивка – Славена Вътова.

Христо Пъдев ще съжали, че е откраднал така желаната „фауна“ от Милица, сблъсквайки се с въпрос за „риби феминистки“. Докато женското дуо ще се нахвърли на „ядлив парфюм за необичайни зони“, без да се замисли.

Най-забавното куиз шоу в ефира на bTV – „Кой да знае?“ – изпитва знанията на участниците, докато публиката е истинският победител – тя печели всичко.

