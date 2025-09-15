Въпрос за кино хваща Милица неподготвена – тази вечер в „Кой да знае?“ от 20:00 ч. по bTV

В днешния епизод на „Кой да знае?“ братя Аргирови ще се изправят един срещу друг в битка, в която няма припеви, а само въпроси!

 

Светослав Аргиров няма да може да скрие вълнението си от факта, че ще бъде част от отбора на великолепната Милица Гладнишка, а Благовест ще играе рамо до рамо с талантливия Христо Пъдев.

 

Въпросите обещават да бъдат още по-любопитни, а битката на знания – още по-оспорвана. Двете половини на легендарния дует ще помагат на своите капитани, отговаряйки на въпроси, които ще удивят всички зрители.

 

Милица ще обясни положителните страни на китайското бойно изкуство – Тай Чи, а Сашо Кадиев ще изненада с познанията си за влажността в мазетата през лятото.

 

Не пропускайте „Кой да знае?“ – тази вечер от 20:00 ч. по bTV! Очаква ни много смях, изненади и една битка, в която няма губещи – само много забавление!

