Всеки риск може да доведе до двойни печалби – тази вечер от 20:00 ч. в „Кой да знае?“

Специална изненада очаква мъжете, които избират въпрос за „мръсни танци“

Реклама

Куиз шоуто на bTV „Кой да знае?“ продължава да изненадва зрителите с нестандартни въпроси, забавни обрати и вълнуващи участници. Всеки понеделник и петък от 20:00 ч. зрителите могат да се насладят на двойни епизоди, които носят не само двойна доза забавление, но и възможност за двойни печалби, които ще отидат директнo в джоба на публиката.

Тази вечер до Милица Гладнишка ще седне дамата, разбиваща стереотипа за стиснатите габровци, актрисата Йоана Буковска, която с лекота влиза във всяка роля и вдъхновява поколения млади артисти. В отбора на Христо Пъдев ще се включи Георги Ненов – създател на подкаста „Свръхчовекът“, ментор и вдъхновител, който разказва историите за трудностите и постиженията на успели българи.

Водещият Сашо Кадиев отново ще бъде в центъра на вниманието със своя характерен хумор и заразителна енергия, които превръщат всяко издание на „Кой да знае?“ в истинско шоу. Въпреки постоянните закачки между него и капитаните, Кадиев остава най-желаният жокер в играта. С помощта на „смяна на местата“, той може да донесе на отборите печалби от 600 лв., като се появява неочаквано сред въпроси, вариращи от суперсилите на пчелите до ексцентричните пориви на неповторимия Пикасо.

„Кой да знае?“ продължава да доказва, че знанието може да бъде не само полезно, но и изключително забавно.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: Кой да знае

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.