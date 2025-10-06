Всеки риск може да доведе до двойни печалби – тази вечер от 20:00 ч. в „Кой да знае?“

Куиз шоуто на bTV „Кой да знае?“ продължава да изненадва зрителите с нестандартни въпроси, забавни обрати и вълнуващи участници. Всеки понеделник и петък от 20:00 ч. зрителите могат да се насладят на двойни епизоди, които носят не само двойна доза забавление, но и възможност за двойни печалби, които ще отидат директнo в джоба на публиката.

Тази вечер до Милица Гладнишка ще седне дамата, разбиваща стереотипа за стиснатите габровци, актрисата Йоана Буковска, която с лекота влиза във всяка роля и вдъхновява поколения млади артисти. В отбора на Христо Пъдев ще се включи Георги Ненов – създател на подкаста „Свръхчовекът“, ментор и вдъхновител, който разказва историите за трудностите и постиженията на успели българи.

Водещият Сашо Кадиев отново ще бъде в центъра на вниманието със своя характерен хумор и заразителна енергия, които превръщат всяко издание на „Кой да знае?“ в истинско шоу. Въпреки постоянните закачки между него и капитаните, Кадиев остава най-желаният жокер в играта. С помощта на „смяна на местата“, той може да донесе на отборите печалби от 600 лв., като се появява неочаквано сред въпроси, вариращи от суперсилите на пчелите до ексцентричните пориви на неповторимия Пикасо.

„Кой да знае?“ продължава да доказва, че знанието може да бъде не само полезно, но и изключително забавно.