Женско царство този петък в „Кой да знае?“ по bTV

Тази вечер от 20:00 ч. по bTV зрителите ще станат свидетели на един от най-забавните, динамични и емоционално наситени епизоди на предаването „Кой да знае?“. Атмосферата в студиото е наелектризирана – водещият Сашо Кадиев напуска играта, а Милица влиза в словесен сблъсък със своите съперници, провокирайки напрежение и бурни реакции. Епизодът се превръща в истинско женско царство, където дамите диктуват, а мъжете не смеят да противоречат.

В отбора на Пъдев ще се включи Михаела Филева – харизматична певица, автор на текстове, озвучаваща актриса, танцьорка и активистка за човешки права. Срещу тях, в отбора на Милица, ще застане Андреа Банда Банда – популярна телевизионна водеща и създател на онлайн съдържание, позната с коментарите си по кино, сериали и актуални обществени теми.

Въпросите в играта този път изненадват дори водещия, който рядко не носи двойни печалби на отборите, когато седне на капитанското място. Темите варират от нестандартни идеи за панирани крушови листа, през първата „Царица на плажа“ по българското Черноморие, до нелегално дресиране на делфини във Варна – въпроси, които изпълниха студиото със смях.

В хода на играта Милица се обръща за помощ към дама от публиката, което се оказва изключително правилно решение. Публиката, както винаги, независимо от знанията си, получава цялата награда в края на играта.

Не пропускайте този динамичен и забавен епизод – тази вечер от 20:00 ч. по bTV.