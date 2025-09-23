Управление на водните ресурси

"Инфраструктурният аспект е много важен за загубите на вода. Изнесоха се рекордни цифри на загуби. В Европейски съюз ние сме безспорен лидери в това отношение с декларирани над 60% загуби. Това означава, че реално всяка втора капка изтича в земята. Тя реално не достига до потребителя, за който реално е била заделена и предназначена". Това каза в предаването "Лице в лице" проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките.