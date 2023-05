Ексклузивна среща със създателя на легендарната диско група Cool and The Gang - Робърт "Куул" Бел. И до днес те са любимци на американците и имат безброй фенове по целия свят. Песните им "Ladies' Night", "Get Down on It", "Fresh" или "Celebration" озвучават партита неизменно през годините. Вижте интервюто на Цвета Макгрегър във видеото.