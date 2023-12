Седмични коментатори са актрисата Ели Скорчева и шеф готвачът Александър Таралежков.

Ето и част от темите, които коментираме днес:

- Марая Кери пак е на върха на класациите с "All I Want For Christmas Is You";

- Въздухът в София - опасно мръсен;

- Доколко е лукс да имаш автомобил;

- Уникални кадри от изригването на вулкан в Исландия.