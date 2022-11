Рей от 2 UNLIMITED: Анита искаше да напусне дуета, за да прави солова кариера

Специален гост в "Тази неделя" е Рей от 2 UNLIMITED, култовият дует от 90-те. Почитателите им ще могат да ги чуят на 31 декември в София.

В началото английските медии са се подигравали с известния дует.

"Наричаха ни "No Lyrics" вместо "No Limites". От няма граници на няма думи, няма текст. Коментираха колко семпли бяха текстовете. "И на мен би могло да ми хрумне". Да, обаче трябва да ти хрумне. "No Limites" беше най-големият ни хита, го записахме в рамките на един час, докато летяхме от Япония към Австралия. Албумът беше готов, но ние имахме тази мелодия и не знаехме какво да правим с нея. Да, поняога са ме дразнели подигравките, но без да преувеличавам, ние написахме история", споделя изпълнителят.

Рей и Анита се разделят, след което към 2 UNLIMITED се присъединява друг вокал, а сега трета певица е част от дуета - Мишел.

"Има клюки за раздялата ни с Анита. Истината е, че искаше да напусне дуета, за да прави солова кариера. Всички казваха различна версия, тя - също. Въобразяваше си, че без нея няма да има 2 UNLIMITED, но аз съм този, който започна групата и аз съм този, който ще я приключи. Така че тя не си направи правилно сметката. Няма да говоря лошо за нея, защото много неща са ни свързвали през годините. Тя е голяма част от живота ми. Сега мисля, че съжалява горчиво, че е напуснала групата, но е късно", признава Рей.