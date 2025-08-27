Александър Кадиев, Милица Гладнишка и Христо Пъдев обединяват сили за незабравими вечери с „Кой да знае?“ от 1 септември по bTV

Нанси Карабойчева и Добромир Димитров са първите гости в новия сезон на обичаното куиз шоу

Обичаното, любопитно и винаги непредсказуемо шоу „Кой да знае?“ се завръща в ефира на bTV с чисто нов сезон. Началото е на 1 септември от 20:00 часа, когато харизматичният водещ Александър Кадиев ще даде старт на първите епизоди на забавното куиз шоу.

Зрителите отново ще станат свидетели на единствен по рода си интелектуален сблъсък, в който различни участници се включват в отборите на колоритните капитани Милица Гладнишка и Христо Пъдев. Двамата, заедно с винаги забавния Кадиев, ще превърнат всяка вечер в празник на знанието, любопитството и хумора.

Нови, още по-забавни и неочаквани въпроси ще провокират както участниците, така и зрителите пред екрана, а артистичното трио ще завладее публиката с комбинация от интригуващи факти, неподозирани отговори и много смях.

Още в първата седмица шоуто обещава емоции и изненади. В премиерния епизод един срещу друг застават Нанси Карабойчева и нейният съпруг Добромир Димитров. Красивата водеща на „Живот на кантар“ влиза в отбора на Милица, докато дългогодишният волейболист обединява сили с Пъдев. В забавните рундове жените ще демонстрират познанията си за шофирането, докато мъжете ще се изправят пред любопитни въпроси, свързани с българските традиции за първата брачна нощ.

Седмицата продължава с появата на още обичани лица – сред тях са спортните журналисти от bTV Митко Тасев и Валери Генов, талантливият актьор Явор Бахаров, чаровната певица Деси Добрева и още редица ярки личности.

И този сезон „Кой да знае?“ остава верен на своята мисия за устойчиво производство. Предаването прилага принципите на „грийн филминг“, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.

