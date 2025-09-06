bTV ще излъчи пряко финала на Откритото първенство на САЩ при юношите днес от 18:00 часа

В деня на Съединението на България, bTV ще зарадва зрителите с ексклузивно излъчване! Медията ще предава пряко финала на Откритото първенство на САЩ при юношите! За титлата един срещу друг на корта в Ню Йорк ще застанат двама българи - Иван Иванов и Александър Василев.

Мачът започва в 18:00 часа българско време на корт 12 и ще може да го гледате в праймтайма на bTV! Студиото е с начален час 17:30 часа отново по bTV. Развитието на мача пък може да следите пряко на сайта btvsport.bg.

За първи път

До момента на турнир от Големия шлем не е имало изцяло български финал. Предвид разликата във възрастта - Иван Иванов е на 16, а Александър Василев е на 18, двамата не са се срещали и на официални мачове при юношите до момента.

Двамата българи обаче са не само добри тенисисти, заслужени финалисти, а и добри приятели! И винаги изтъкват факта, че финал само между българи е сбъдната мечта. Иванов и Василев имаха такъв шанс преди два месеца, когато Иванов стана шампион на "Уимбълдън". Тогава Василев игра на полуфинал, но не успя да стигне до мач за трофея.

Българската връзка

Това ще е пети финал с българи на Откритото първенство на САЩ.

Григор Димитров, който е братовчед на Александър Василев, е последният ни шампион при юношите на Откритото първенство на САЩ - от 2008 г. Преди него, но при девойките, титлата са печелили Катерина Малеева (1984 г.) и Магдалена Малеева (1990 г.).

Мануела Малеева пък има титла от Ню Йорк през 1984 г., но при смесените двойки и не при подрастващите. Тя триумфира в тандем с американеца Том Гъликсън.

Не пропускайте финала при юношите на Откритото първенство на САЩ между Иван Иванов и Александър Василев ексклузивно по bTV от 17:30 часа днес, 6 септември!