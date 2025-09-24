bTV ще излъчи пряко историческия четвъртфинал между България и САЩ в Световното първенство по волейбол за мъже

15 години по-късно българският национален отбор по волейбол за мъже отново е сред най-добрите осем в света! bTV ще излъчи на живо историческия сблъсък на националния ни отбор с тима на САЩ в четвъртък, 25 септември от 14:30 ч. българско време.

Пътят до финалната осмица бе впечатляващ – националите излязоха като победители от груповата фаза, а на 1/8-финалите категорично елиминираха Португалия. Възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини демонстрираха завидно самочувствие, отборна игра и класа, която напомни на феновете за славния период на големия български тим от началото на миналото десетилетие, воден от Матей Казийски, Владимир Николов и Цветан Соколов. Братята Александър и Симеон Николови за пореден път блеснаха край мрежата, а колективното представяне на отбора вдъхна увереност, че българският волейбол отново се завръща сред елита.

Съперникът на четвъртфинала е един от най-титулуваните тимове в историята – този на САЩ. Възпитаниците на Карч Кирали показаха класа в групите, където загубиха едва един гейм, а на осминафиналите елиминираха Словения с 3:1. Звезди като Габриел Гарсия, Итън Чамплин и Джордън Юърт превръщат американците в труден противник, но и в гаранция за истински зрелищен двубой.

България влиза в мача с историческа мотивация и амбицията да постигне нещо, което не се е случвало повече от 18 години – място сред най-добрите четири отбора на планетата. Залогът е огромен: победителят ще си осигури място на полуфиналите на шампионата във Филипините.