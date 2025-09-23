Едно от най-престижните международни състезания „My Kitchen Rules“ идва в България в ефира на bTV

Световният кулинарен хит ще тества таланта на българските любители готвачи в битка за престиж, вкус и голямата награда от 75 000 евро

Реклама

bTV придоби правата за излъчване на едно от най-успешните кулинарни риалити предавания в света – „My Kitchen Rules“ на Banijay Rights, глобалното подразделение за разпространение на световния гигант Banijay Entertainment. С този ход медийната група разширява портфолиото си от развлекателни формати и за първи път ще предложи на българските зрители телевизионен кулинарен хит, който вече е покорил публиката в над 15 държави по света.

„My Kitchen Rules“ е телевизионен феномен с 50  международни сезона зад гърба си, в които милиони зрители споделят емоцията на хиляди вечери около масата. Форматът доказва, че рецептата за перфектното забавление е проста – вкусна храна, неподправени емоции и щипка съревнование.

Българската адаптация на предаването ще бъде реализирана под името „Моята кухня е номер едно“. В кулинарната надпревара отбори от по двама участници, обединени от различни семейни, приятелски, колегиални или други връзки, превръщат собствената си светя светих в ресторант за една вечер, където трябва да впечатлят журито и конкурентите си с тристепенно меню. Най-добрите продължават напред в поредица от кулинарни дуели и предизвикателства, докато един отбор не завоюва голямото признание и награда от 75 000 евро.

За първи път в България зрителите ще видят как местни кулинарни таланти влизат в кухнята на световния хит.

Кастингът вече е отворен – всяко кулинарно дуо, което обича не просто да готви, но умее да се забавлява и мечтаете да превърнете трапезата си в арена на вкусни приключения, може да се запише за участие на btv.bg.

„Моята кухня е номер едно“– кулинарното шоу, в което трапезата е състезателна арена, а вкусът решава всичко.

My Kitchen Rules е формат на Seven Network Australia. Сезон 15 на кулинарното състезание стартира на 1 септември 2025 по Seven. Форматът е адаптиран в 15 държави, включително Великобритания и САЩ. Banijay Rights се занимава с международното разпространение.

ПОСЛЕДНИ

Реклама

Зареди още
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.