Главният финансов директор на bTV Media Group Боян Калчев участва в церемонията на престижните награди SEE ITS Awards 2024

Девет компании бяха отличени с престижните технологични награди SEE ITS Awards 2024 в рамките на значимия форум за иновации, технологии и изнесени бизнес услуги в Югоизточна Европа - SEE ITS Summit. Гала церемонията по връчването на технологичните Оскари се проведе на 8 ноември в Grand Hotel Millennium Sofia. bTV Media Group беше медиен партньор

Събитието, предшествано от кръгла маса и целодневна конференция, се организира от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). В рамките на двудневния форум близо 300 водещи експерти и иноватори от региона обсъдиха необходимите промени за подобряване на бизнес средата в технологичния сектор в региона.

Международните награди SEE ITS Awards бяха връчени на водещи компании за техните иновативни решения и устойчиви практики, които формират бъдещето на знанието и технологиите в Югоизточна Европа. Боян Калчев, главен финансов директор на bTV Media Group, обяви победителя в категорията SEE ESG Leader of the Year - Proxiad SEE, които бяха отличени за лидерските си практики в устойчивото развитие и социалната отговорност.

