Иво Бързаков е най-новото попълнение в спортната редакция на bTV

Реклама

Телевизионният журналист Иво Бързаков, добре познат с богатия си опит в спортната журналистика, става част от екипа на bTV от началото на септември. Той се присъединява към спортната редакция на медията и ще бъде автор и водещ на спортните емисии на bTV Новините, както и на дигиталната поредица „Спортен нюзрум“. Зрителите ще го видят в ефир още тази седмица.

 

Иво Бързаков има над 10 години опит в медиите. Със задълбочени познания за българския, европейски и световен футбол, той носи със себе си силен заряд към спорта, професионализъм и висока ангажираност към аудиторията. Като част от утвърдения „отбор“ от водещи и репортери, Иво ще бъде активен участник в отразяването на най-интересните и актуални събития в bTV Новините, както и в специални студиа за големи турнирни надпревари и значими спортни моменти.

 

В „новия“ сезон на подкаст поредицата на bTV „Спортен нюзрум“, Иво Бързаков и Петър Бакърджиев ще бъдат тандем водещи, които ще дискутират най-важното от спортната сцена. С интересни анализи, любопитни коментари и изявени гости, подкастът обещава да бъде още по-информативен, динамичен и близък до обществеността. Епизодите ще се излъчват два пъти седмично в понеделник и четвъртък от 13:00 часа в YouTube и на сайта btvsport.bg.

 

„Приветстваме Иво Бързаков в bTV. Неговата енергия и страст към спорта съвпадат с нашата мисия - да развиваме и подкрепяме талантите в журналистиката. Вярваме, че с присъединяването на Иво нашият екип ще стане още по-силен и вдъхновяващ за зрителите. Пожелаваме му успех и много вълнуващи моменти в ефира и на „спортния терен“, казва Владислава Лазарова, Мениджър „Уеб съдържание“ и Изпълнителен продуцент „Спорт“ в bTV Media Group.

 

Повече информация за Иво Бързаков

Иво Бързаков започва кариерата си на 18 години като репортер в спортен ежедневник. Оттогава насам той преминава през различни роли - редактор, репортер, коментатор и водещ на предавания, студиа и двубои на българския национален отбор по футбол, на европейски и световни първенства (Евро 2020, Катар 2022, Евро 2024), както и на клубни турнири под егидата на UEFA и FIFA. Работил е в обществената телевизия, както и в други медии.

Известен е със страстта си към футбола и с ангажираността си към развитието на спорта в България. Често говори за бъдещето на родния футбол и ролята на младите таланти в него, като застъпва идеи за устойчиво развитие и подкрепа на детско-юношеските школи.

Иво Бързаков завършва средното си образование в Професионалната гимназия по аудио-видео и телекомуникации „А.С. Попов“ със специалност „Радио и телевизия“. Продължава обучението си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Физическо възпитание и спорт“. Освен журналистическата си дейност, Иво има опит и като учител по физическо възпитание, обучавайки ученици от начален до гимназиален етап в София. Притежава допълнителни квалификации в областта на туризма, зимните и водни спортове.

 

ПОСЛЕДНИ

Реклама

Зареди още
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.