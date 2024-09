Над 60 таланта се включват във второто издание на Младежки фестивал „Деца на джаза“ в Шумен

Над 60 таланта се включват във второто издание на Младежкия фестивал „Деца на джаза“ в Шумен, който ще се състои от 27 до 29 септември. Близо 20 събития ще се проведат в рамките на тези три дни с фокус върху вокалното майсторство при вход свободен. Седем концерта, седем лекции, упражнения, работилници, семинар, илюстрована лектория, джаз за деца, откриване на изложба, джемсешън, джаз парти и галаспектакъл очакват публика и музиканти. „Деца на джаза“ се организира от Общински младежки дом – Шумен и Jazz FM с подкрепата на Министерството на културата, Община Шумен и отговорния шуменски бизнес, а автор на програмата и водещ е програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

Млади таланти от цялата страна и ярки джаз изпълнители ще музицират в рамките на три дни, като във фестивала се включват над 30 артисти – ярки имена от културната ни сцена, и повече от 30 млади таланти от Шумен, Велики Преслав, София, Варна, Плевен и Бургас. Така фестивалът се явява платформа за обществено развитие, а подкрепата за него е инвестиция в създаването на по-добра среда за всички. Лектори и водещи на упражненията са преподаватели от висши училища с активна концертна и звукозаписна дейност с идеята да свържем младите таланти с личности, които могат да изиграят съществена роля в тяхното формиране. Заниманията в обучителния модул започват с лекции на преподавателите Вики Алмазиду и Марина Господинова, което ще представят темите за развитието на гласа и пълната изява на неговите възможности, подхода към песента, вокалната импровизация.

В рамките на три дни млади музиканти ще учат и да създават заедно с утвърдени творци и преподаватели, утвърждавайки перспективни и трайни във времето връзки между тях. Паралелно работилници за писане на хайку ще води шуменският поет, носител на множество награди и публикуван по целия свят Владислав Христов, а поредица от диалози за джаза ще организира и води Светослав Николов. Всички подготвени произведения след това в съботния ден ще бъдат сглобени в галаспектакъл, който ще бъде подготвен под ръководството на вокалния педагог Даниела Станкова и пианиста Самуел Ефтимов. След генерална репетиция в неделя той ще бъде представен на сцената.

За да покажем как изкуството може да обогати образованието фестивалът включва две посрещения на образователни заведения СУ „Сава Доброплодни“ и ДГ „Космонавт“, с участието на Мими Николова и Живка Шопова, в комбинация с децата от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Двете музикални вечери в петък и в събота ще започнат в 18 ч. с камерни концерти глас и китара. В първия от големите концерти в залата на Младежки дом Шумен отново посреща легендата Мими Николова за илюстрована лектория за историята на песенното изкуство в България. В акомпанимента на пианиста Самуел Ефтимов тя ще изпълни първите си хитове, а за фестивала ще разкаже още неговият организатор – шуменката Дариана Генова. За Шумен като творчески град ще научим повече от вокалния педагог Снежина Темелкова и от актрисата Жоржета Чакърова. Тази година Симфониета Шумен празнува 70 години от създаването си от Васил Стефанов. За неговото дело на фестивала „Деца на джаза“ и за начина, по която Шумен я формира като творческа личност, ще разкаже и голямата ни оперна певица Александрина Милчева, чието детство преминава в този град.

Първата концертна вечер ще продължи с джемсешън, в който ще се включат ученици и преподаватели, а след това ще има диджей парти с водещ Стефан Skill Колев.

В събота сутринта ще посрещнем най-младите почитатели на джаза, които ще чуят много любими свои песни, написани от Михаил Шопов, в изпълнението на дъщерите на композитора Живка Шопова и Деница Шопова. „Пейте с нас, деца!“, ще призоват те и всички ще запеят в акомпанимента на Димитър Горчаков (пиано), Александър Логозаров (китара), Димитър Сираков (бас) и Стефан Цеков (барабани).

В програмата в Концертна зала на Младежкия дом във втория фестивален ден ще чуем филмови теми на Милчо Левиев, превърнати в песни с поезията на неговата съпруга Вики Алмазиду и на поетесата Златна Костова, която ще бъде специален участник в концерта. Вики Алмазиду ще пее заедно със своите ученички, които вече имат първите си блестящи изяви на професионалната сцена – Елия Тодорова, Валерия Василенко, Илина Стойнева и Марта Драгова. На пианото ще бъде Антони Дончев, а до него ще са шуменският контрабасист Джанер Каптан и барабанистът Атанас Попов. Вторият концерт в събота ще даде на шуменската публика възможността да е първи слушател на песните от предстоящия албум на Марина Господинова Come Dance with Me. На пианото ще е Константин Костов, на контрабаса – Димитър Карамфилов, на барабаните – Атанас Попов.

В неделя сутринта младите таланти от цялата страна отново ще бъдат заедно. Вокалисти, поети и актьори ще завършат подготовката и ще представят галаспектакъла „Деца на джаза“ с джаз стандарти и оригинални песни, с хайку стихове и диалози за джаза.

Младежки фестивал „Деца на джаза“цели чрез новаторски подход и интегрирана програма да изгражда ново поколение музиканти – знаещи, можещи, партниращи си, уважаващи авторитетите и вдъхновени; да допринесе към обучението по музика чрез лекции, упражнения, работилници и срещи с артисти, в които активно въвлича педагози, ученици и студенти, и чрез създаване на общодостъпни образователни ресурси; да предложи на жителите и гостите на Шумен високостойностна програма от музикални изпълнения и изложби.

През 2024 г. фестивалът се провежда със съдействието на ДА „Архиви“ и Държавен архив – Шумен, ТВ Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“, СУ „Сава Доброплодни“, СУ „Йоан Екзарх Български“, ДГ „Космонавт“, повечето от които бяха наши партньори и през миналата година.